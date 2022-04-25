Возле парка Победы сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП
Foto: Shutterstock

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 апреля, в 22.30, в Риге, на ул. Бариню (в районе парка Победы): в это время неизвестное транспортное средство совершило наезд на велосипедиста, который ехал со стороны ул. Херманя к бульвару Победы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информацию о ДТП просьба сообщать по телефонам: 67219782 (в рабочее время) или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?