Возле парка Победы сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 апреля, в 22.30, в Риге, на ул. Бариню (в районе парка Победы): в это время неизвестное транспортное средство совершило наезд на велосипедиста, который ехал со стороны ул. Херманя к бульвару Победы.
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