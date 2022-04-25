Возле парка Победы сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 23 апреля, в 22.30, в Риге, на ул. Бариню (в районе парка Победы): в это время неизвестное транспортное средство совершило наезд на велосипедиста, который ехал со стороны ул. Херманя к бульвару Победы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Информацию о ДТП просьба сообщать по телефонам: 67219782 (в рабочее время) или 110.