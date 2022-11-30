Возле Рауны попал в аварию автобус

На дороге Приекули-Рауна возле Рауна в ДТП попал автобус, сообщили вечером в среду Latvijas valsts ceļi.

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На месте аварии было блокировано движение, объехать можно было через Рауну. Сейчас движение восстановлено.

В Госполиции получили вызов после 18:00. Согласно предварительной информации, автобус съехал в кювет, заблокировав проезжую часть.

Информации о пострадавших нет. LETA сообщает, что в автобусе не было много людей — возможно, их было четыре.