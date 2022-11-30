Возле Рауны попал в аварию автобус

На дороге Приекули-Рауна возле Рауна в ДТП попал автобус, сообщили вечером в среду Latvijas valsts ceļi.
На месте аварии было блокировано движение, объехать можно было через Рауну. Сейчас движение восстановлено.
В Госполиции получили вызов после 18:00. Согласно предварительной информации, автобус съехал в кювет, заблокировав проезжую часть.
Информации о пострадавших нет. LETA сообщает, что в автобусе не было много людей — возможно, их было четыре.
‼️🚌Uz autoceļa Priekuļi-Rauna (P28, 17,2. km) pie Raunas avarējis autobuss. @Valsts_policija informē, ka negadījuma vietā satiksme bloķēta. Apbraukšana caur Raunu. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/AnSTAP5Dxc— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 30, 2022