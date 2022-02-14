Возле Сейма нашли подозрительный предмет: на место ЧП выезжала полиция
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В понедельник, после обеда возле здания Сейма нашли подозрительный предмет. В целях безопасности на место ЧП прибыли сотрудники полиции.

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Как отмечают очевидцы, на некоторое время был оцеплен квартал, примыкающий к зданию парламента на ул. Екаба.

В пресс-центре Госполиции порталу Delfi подтвердили, что возле Сейма сегодня действительно нашли подозрительный предмет. Прибывшие специалисты его обследовади, но никакой опасности не констатировали: это оказались оставленные вещи. Информацию о том, что пришлось прибегнуть к эвакуации, в полиции не подтвредили.

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