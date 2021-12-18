Возле школы ограблен подросток: похищенный телефон сдали в ломбард

Сотрудники Курземского регионального управления полиции (Лиепайский участок) завершили расследование ограбления, которое произошло 9 февраля текущего года.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, 11 февраля в Лиепайский участок поступило заявление от потерпевшего, который сообщил, что двумя днями ранее ему пригрозили насилием на ул. Лиедага, после чего отобрали мобильный телефон.

Полиция начала уголовный процесс и вскоре задержала подозреваемого. Было установлено, что они знакомы с потерпевшим и оба ранее фигурировали в деле об ограблении. Также полиция выяснила, что похищенный телефон с помощью посредников нападавший сдал в ломбард. К счастью, телефон удалось вернуть законному владельцу.

В настоящее время расследование завершено, а материалы дела переданы в прокуратуру.