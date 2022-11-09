Возле школы в Пурвциемсе нашли гранатомет

Прохожие обнаружили на газоне возле школы трубу, напоминающую гранатомет, и вызвали полицию. Это действительно был гранатомет, кто его туда принес — неизвестно, сообщает передача Degpunktā.

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Сотрудникам Государственной полиции при сотрудничестве с Национальными вооруженными силами удалось идентифицировать предмет. Это действительно был гранатомет, но без снаряда. Поскольку предмет не был взрывоопасен, саперы не потребовались, а находку увезла полиция.

До того, как предмет был идентифицирован, он лежал на огороженной лентами территории, а журналисты решили опросить прохожих — как они думают, что это такое, и как этот предмет мог здесь оказаться. Гранатомет опознали не все. Опасным предмет показался большинству, но некоторые решили, что это просто труба.