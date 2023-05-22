Возле станции "Иманта" столкнулись скутерист и велосипедистка: ищут очевидцев

Полиция просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 19 мая, в 17.00, на ул. Золитудес, 27 (рядом со станцией "Иманта"), где на велодорожке столкнулись электросамокат (возможно, зеленого цвета) и велосипедистка.

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В результате ДТП велосипедистка получила травмы.

Информацию о происшествии полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.