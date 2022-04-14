Возле Вецриги в Даугаву упал автомобиль

Вечером 14 апреля в Риге, на Набережной 11 ноября случилось ЧП: в Даугаву упал легковой автомобиль.
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По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о происшествии недалеко от ул. Грецинику поступил на пульт дежурного в 18.57.
Спасатели определили примерно место падения машины, спасателям помогают водолазы.
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