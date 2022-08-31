Возле ВЭФовского моста сбит водитель электросамоката: ищут свидетелей

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 26 августа, в 14.50, в Риге, на пересечении Бривибас гатве и ул. Кримулдас: в это время Subaru белого цвета совершил наезд на водителя электроскутера.

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В результате аварии водитель самоката получил травмы и был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

Полиция просит очевидцев дорожного инцидента звонить по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.