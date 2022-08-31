Возле ВЭФовского моста сбит водитель электросамоката: ищут свидетелей
Foto: Shutterstock

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей ДТП, которое произошло 26 августа, в 14.50, в Риге, на пересечении Бривибас гатве и ул. Кримулдас: в это время Subaru белого цвета совершил наезд на водителя электроскутера.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате аварии водитель самоката получил травмы и был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

Полиция просит очевидцев дорожного инцидента звонить по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai