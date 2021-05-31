Возможно, Елгаве придется вернуть часть софинансирования ЕС на строительство Круговой магистрали

На прошлой неделе Административный районный суд объявил противоправным решение Елгавского самоуправления о выборе строителя Круговой магистрали, поэтому городу, возможно, придется вернуть часть софинансирования ЕС на проект в размере 12,795 млн евро.

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Строительные работы на Круговой магистрали были начаты объединением лиц ReRe vide — Hidrostatyba осенью 2018 года, а в конце 2020 года улица была сдана в эксплуатацию. В суд обратился другой участник конкурса на проведение строительных работ — объединение поставщиков Igate KT.

Летом 2018 года Бюро по надзору за закупками (БНЗ) дважды оценивало жалобы Igate KT в связи с этим конкурсом Елгавского самоуправления. В первый раз БНЗ запретило заключение договора с победителем закупки, и муниципалитету пришлось повторно рассмотреть предложения. После второй жалобы БНЗ решил закрыть дело.

Позже Igate KT обратилось в суд, но в 2019 году иск против БНЗ и Елгавской городской думы был отклонен в Елгавском суде Административного районного суда. После жалобы Igate KT Верховный суд отменил решение суда и вернул дело в суд первой инстанции.

Igate KT просило суд признать незаконным решение БНЗ от 16 июля 2018 года о прекращении дела в связи с закупкой. В заявлении Igate KT оспаривается соответствие квалификации победившего объединения ReRe vide — Hidrostatyba и назначенного им ответственного руководителя строительства. Igate KT также обращало внимание на предоставленную в ходе конкурса ложную информацию — взнос государственного социального страхования, уплаченный Hidrostatyba, был на 437 529 евро меньше, чем было указано в конкурсном предложении.

Решение суда может быть обжаловано в департаменте административных дел Верховного суда.

Общая стоимость проекта реконструкции Круговой магистрали составляет 21,679 млн евро, в том числе финансирование Фонда сплочения составляет 12,795 млн евро, государственная дотация самоуправлениям — 564 527 евро, а финансирование самоуправления — 8,318 млн евро.

Исполнительный директор Елгавского самоуправления Ирена Шкутане сообщила агентству LETA , что самоуправление будет оспаривать решение суда. "Самоуправлению непонятно решение суда, потому что две судебные инстанции уже рассматривали этот вопрос и признали действия самоуправления обоснованными и законными", — подчеркнула она.