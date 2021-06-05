Возможно, подкуп и незаконная агитация: полиция зарегистрировала 19 случаев нарушений на выборах

Государственная полиция в субботу зарегистрировала 19 случаев, которые связаны с возможными нарушениями правил предвыборной агитации и общественного порядка, а также подкупом избирателей, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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В связи с нарушениями правил предвыборной агитации, например, неубранными рекламными плакатами партий и раздачей буклетов начаты пять процессов об административном нарушении и четыре проверки.

На этих муниципальных выборах полиция чаще получала сообщения о возможном подкупе избирателей, и в связи с этими случаями начато пять проверок — две в Рижском, две в Земгальском и одна в Видземском регионе.

Кроме того, получена информация о четырех случаях нарушения общественного порядка, ведется проверка.

В целом, по оценке Госполиции, выборы прошли спокойно, без существенных инцидентов.

В Службе государственной безопасности (СГБ) также отметили, что выборы прошли без серьезных нарушений. СГБ получила различную информацию о возможных нарушениях, в том числе попытках повлиять на волеизъявление избирателей. В целом получено более 70 сигналов, из них примерно половина входит в компетенцию СГБ.

Часть сообщений СГБ уже проверила, и возможные противоправные действия не подтвердились. В настоящее время СГБ не начала ни одного уголовного процесса по фактам нарушений на выборах.

Как сообщалось, полиция в субботу начала два проверки о возможном подкупе избирателей на территории Айзкраукльского и Алуксненского краев.

В свою очередь в пятницу был начат уголовный процесс о возможном подкупе избирателей в Екабпилсе. Уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного человека. Дело передано для расследования в СГБ.

По сообщению о таком же возможном нарушении, которое также произошло в Земгальском регионе, в пятницу полиция начала проверку.