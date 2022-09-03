Возможное убийство в Зиепниеккалнсе: соседи уверены - причиной ЧП стало желание погибшей уйти от своего мужа

В Зиепниеккалнсе было совершено тяжкое преступление — семейная ссора закончилась смертью для двух людей. Жители многоквартирного дома уверены, что их сосед сначала убил свою жену, а потом покончил жизнь самоубийством, сообщает Degpunktā.

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Соседка погибшей семейной пары Виктория рассказала журналистам, что около 20 часов вечера на улице Дижозолу мужчина держался за бордюр лоджии в квартире на девятом этаже. Женщина считает, что он хотел покончить жизнь самоубийством.

По словам Виктории, жильцы звонили спасательным службам, однако, в ходе телефонного разговора мужчина "упал" обратно в квартиру. Она заявила, что через час на место происшествия прибыли и пожарные, и полиция. Когда на место прибыли экстренные службы, оказалось, что дверь квартиры заперта, поэтому было принято решение взломать ее. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) пытались схватить мужчину за руку и затащить обратно в комнату, однако мужчина все же выбросился с балкона и погиб.

Жительница улицы Дижозолу рассказала, что ее муж шел домой с работы и видел, как спасатели пытались реанимировать мужчину.

Чуть позже подъехал катафалк похоронного бюро, а тем временем соседи заметили нечто странное. Пожарные переместили тело погибшего пенсионера, а параллельно из подъезда дома было вынесено еще одно мертвое тело. В тот вечер погибли два человека.

Несколько жильцов дома предположили, что мужчина спрыгнул с лоджии после убийства жены. Соседка, живущая несколькими этажами ниже, описала пенсионера как жесткого и агрессивного человека. Жена якобы пыталась уйти от насильнических отношений, но муж позаботился о том, чтобы у нее не было выхода.

"Она собиралась уезжать в Норвегию, сказала мужу, наверное, больше не могла терпеть", — признала соседка.

Знакомые семьи также уверены, что на самом деле могло быть совершено убийство.

Правоохранители не опровергают и не подтверждают версии, высказанные жителями окрестностей дома. Возбуждено уголовное дело.