Врача-иммунолога Никифоренко обвинили в сексуальном насилии: потерпевшими признаны пять человек
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Прокурор Рижской Восточной прокуратуры решила призвать к уголовной ответственности врача-иммунолога Евгения Никифоренко за сесуальное насилие в отношении своих пациенток. Об этом пишет LSM.lv.

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Как сообщили в Генеральной прокуратуре, иммунолог обвиняется в совершении четырех преступлений по первой части 160-й статьи Уголовного закона. За это ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.

Врача также обвиняют в совершении трех преступлений по второй части 160-й статьи Уголовного закона. За них он может быть наказан лишением свободы на срок от четырех до 10 лет и пробационным надзором на срок до пяти лет.

Потерпевшими по уголовному делу признаны пять человек.

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