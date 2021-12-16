Врача-иммунолога подозревают в сексуальных домогательствах к пациенткам

После прозвучавшей в СМИ информации о враче, который несколько лет назад, возможно, сексуально домогался своих пациенток, как минимум еще две женщины решили обратиться с заявлениями в Госполицию. Об этом сообщает Латвийское Радио.

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После публикации, в редакцию ЛР и в Re:Baltica стали поступать сообщения от женщин, которые рассказывали, что в кабинете врача они пережили подобное.

Узнав, что следствие, которое вели правоохранительные органы, закончилось ничем, иммунолог продолжил принимать пациенток. Однако теперь две его пациентки решили снова обратиться в Госполицию с заявлениями с просьбой повторно проверить деятельность врача.

В Госинспекции здравоохранения сообщили, что они со своей стороны могут лишь рассматривать вопросы, касающиеся качества оказания медицинских услуг. Что же касается подозрения в насилии, это должна расследовать полиция.

На заседании Латвийского общества врачей, которое состоялось 14 декабря, вице-президент организации Марис Плявиньш указал, что необходимо принимать во внимание презумпцию невиновности, а пока врач не осужден, общество не имеет право аннулировать или приостановить действие его сертификата.

Латвийская ассоциация иммунологов на этой неделе пока не стала оценивать деятельность своего коллеги.

Как сообщает Латвийское Радио, врач продолжает принимать пациентов в лаборатории Biocon. Руководитель лаборатории Анита Бериня отказалась прокомментировать, оценило ли предприятие риски, принимая на работу врача с сомнительной репутацией.

В свою очередь, генпрокурор Юрис Стуканс после прозвучавшей в СМИ информации распорядился начать проверку.

Речь идет о случаях, зафиксированных в 2009 году, когда с заявлениями в полицию обратились сразу несколько женщин. Однако спустя четыре года полиция закрыла процесс, а дело до суда не дошло. Женщины оспаривали это решение, однако прокуратура тогда оставила его в силе.

Четыре женщины по этому делу проходили в качестве потерпевших, еще две — свидетельницами.