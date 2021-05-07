Врача, выписывавшего без оснований рецепты на психотропы, оправдали

Резекненский суд оправдал семейного врача Ирену Лопсу. Она обвинялась в том, что выписывала рецепты на психотропные препараты без оснований, сообщает LETA.

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Обвиняемыми по делу были врач Ирена Чирко (Лопса) и Лига Лопса, суд оправдал их обеих.

Врач обвинялась в том, что выписывала психотропные вещества без медицинской необходимости, имея в этом персональную заинтересованность. Вторая обвиняемая, согласно версии следствия, подстрекала ее выписывать эти рецепты, приобретала эти препараты, хранила их в целях реализации и пыталась передать задержанному человеку, находившемуся в месте кратковременного содержания.

Компания "Практика семейного врача Ирены Лопсы" работала в Резекне, на улице Рупницас, 7. В 2016 году врач получила благодарность самоуправления за работу в Адамовской специальной школе-интернате, свидетельствует информация на сайте самоуправления.