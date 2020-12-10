Врачу, отстаивавшему необходимость масок в школах, угрожали расправой: полиция начала проверку
Foto: PantherMedia/Scanpix

Полиция начала ведомственную проверку в связи с разжигающими ненависть комментариями в адрес семейного врача Гундеги Скрузе-Яунавы, которая публично высказалась о необходимости ношения масок школьниками в передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV.

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В передаче она сказала, что ношение масок для детей не опасно и не угрожает их здоровью. Запись разговора была опубликована в том числе в интернете, что вызвало шквал возмущенных комментариев. Среди них были призывы к физической расправе.

Хотя модераторы портала удалили большую часть комментариев, Скрузе-Яунава успела сделать скриншоты и передала из полиции. Как она рассказала агентству LETA, полиция ответила, что начата ведомственная проверка.

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