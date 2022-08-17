Враждебные комментарии в адрес украинцев: VDD провела профилактическую беседу с пожарным-добровольцем

Служба госбезопасности (VDD) провела профилактическую беседу с комментатором, который опубликовал в интернете враждебное сообщение в адрес украинцев.

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Комментарии, опубликованные указанным лицом в социальных сетях, уже попали в поле зрения Службы госбезопасности.

В соответствии со своей компетенцией сотрудник VDD провел с комментатором профилактические беседы. Во время разговора мужчину предупредили о недопустимости нарушения интересов национальной безопасности Латвии, поскольку в противном случае ему придется

отвечать перед законом.

Ранее уже сообщалось, что Государственная пожарно-спасательная служба передала представителям VDD оставленное в соцсетях сообщение пожарного-добровольца. Сообщение (комментарий) было расценено как враждебное по отношению к украинцам.

В соцсетях мужчина оставил следующее сообщение: "Респект Latvijas gāze. Не фашистам-украинцам и террористам-американцам.. J*** Кариньш со своим фашистом Левитсом может отправляться в США или к наркоману Зеленскому".

Судя по фото к профилю комментатора в соцсети, он был одет в форму Ренценской добровольной пожарной команды.