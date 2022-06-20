ВС: аirBaltic не должна выплачивать литовской FlyLAL 16 млн евро

Обанкротившаяся литовская авиакомпания FlyLAL-Lithuanian Airlines (FlyLAL) не получит более 16 млн. евро от латвийской авиакомпании airBaltic за предполагаемое нарушение конкуренции и вытеснение литовской компании с рынка.

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16 июня, в итоге длившегося почти 14-лет судебного разбирательства, Верховный суд Литвы (ВСЛ) отклонил исковые требования flyLAL о возмещении ущерба, сообщила юридическая фирма Cobalt, которая представляла в споре Рижский аэропорт и латвийскую авиакомпанию airBaltic.

ВСЛ оставил в силе решение июньское Литовского апелляционного суда (прошлого года), — тогда суд вновь отменил январское решение Вильнюсского окружного суда 2016 года, согласно ему, airBaltic должна была выплатить FlyLAL 16,121 млн евро.

28 июня 2021 года Апелляционный суд объявил, что не установил запрещенного соглашения (сговора), поскольку airBaltic и Рижский аэропорт выполняли свои обязательства в соответствии с законодательством Латвии.

Таким образом, суд отклонил аргумент FlyLAL о том, что airBaltic придерживалась стратегии хищнического ценообразования, искажала конкуренцию, устраняла конкурентов или препятствовала их выходу на рынок.

Спор между FlyLAL, airBaltic Corporation и Рижским аэропортом возник в 2008 году. FlyLAL подала заявление о возмещении убытков за якобы незаконные действия латвийских компаний — возможное соглашение о снижении цен в аэропорту "Рига". По данным FlyLAL, airBaltic была вытеснена с рынка полетов из-за хищнического ценообразования в Вильнюсском аэропорту.

Латвийские компании оспорили выводы экспертов, согласно которым ущерб FlyLAL из-за того, что Рижский аэропорт предоставлял скидки airBaltic в 2004-2008 годах, составил 43,4 млн евро. FlyLAL считала, что латвийские компании должны были компенсировать 57,87 млн. евро ущерба.

Осенью 2014 года Суд Европейского союза (ЕС) в ответ на ходатайство Верховного суда Латвии разрешил арест активов Рижского аэропорта и airBaltic. В июле 2018 года суд ЕС также постановил, что спор может быть рассмотрен как в литовских, так и в латвийских судах.

Как flyLAL, так и ее акционеры — Vertas Management и VA Reals, первоначально подали иск на возмещение в целом около 140 млн евро ущерба.