Вступил в силу приговор гражданину Латвии, воевавшему на Донбассе на стороне ДНР
Foto: Sputnik/Scanpix

Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии принял решение не возбуждать кассационное судопроизводство по делу, в рамках которого за участие в вооруженном конфликте на территории восточной Украины обвинялся житель Мадоны Иварс Келли. По этой причине вступил в силу приговор, согласно которому гражданин Латвии был осужден на пять лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на три года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Иварc Келли на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Чему мы научились, работая удаленно
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!