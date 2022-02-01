Вступил в силу приговор гражданину Латвии, воевавшему на Донбассе на стороне ДНР

Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии принял решение не возбуждать кассационное судопроизводство по делу, в рамках которого за участие в вооруженном конфликте на территории восточной Украины обвинялся житель Мадоны Иварс Келли. По этой причине вступил в силу приговор, согласно которому гражданин Латвии был осужден на пять лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на три года.

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Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал в Донбассе в период с февраля 2015 по май 2016 года.

В ходе следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли принимал участие в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Среди доказательств есть также видео, где изображен Иварc Келли на параде 9 мая 2015 года в Донецке.