Вступил в силу приговор на пожизненное заключение мужчины, убившего беременную подругу

В силу вступил приговор о пожизненном заключении для молодого мужчины, убившего мать своего будущего ребенка. Обвиняемый также обязан заплатить 50 000 евро в качестве моральной компенсации.

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Преступление было совершено в феврале 2018 года. Узнав, что подруга ждет от него ребенка и собирается подавать на алименты, мужчина убил ее.

Поиски женщины начались 16 февраля в 23.00 - сразу после того, как участок полиции "Тейка" получил заявление о пропавшей без вести женщине 1995 г.р. Расследование перенял Саулкрастский участок полиции, работники которого выяснили, что 16 февраля девушка, возможно, встречалась со своим знакомым, однако, после этой встречи домой так и не вернулась и перестала выходить на связь.

В ходе расследования полицейские выяснили, с кем, возможно, женщину видели в последний раз. 17 февраля в 19.30 подозреваемый в совершении преступления, мужчина 1998 г.р., был задержан по месту жительства.

18 февраля полиция развернула крупномасштабную поисковую операцию, в которой приняли участие около 90 человек. К поискам были подключены должностные лица Криминальной полиции Госполиции, работники полиции самоуправления Адажи, Гаркалне и Царникавы, бойцы спецподразделения Госполиции, сотрудники Саулкрастской Госполиции, кинологи, спасатели и добровольцы из организации bezvēsts.lv. Останки убитой женщины были обнаружены недалеко от обочины в Адажском крае.