Вступило в силу решение суда о взыскании с бывших владельцев Parex banka более 81 миллиона евро

В силу вступило решение Рижского окружного суда, которое удовлетворило иск частично государственного предприятия Reap к бывшим владельцам Parex banka и членам правления Валерию Каргину и Виктору Красовицкому о солидарном взыскании убытков в размере 81 180 583 евро, выяснило агентство LETA в суде.

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Ранее уже сообщалось, что сначала Рижский окружной суд отклонил иск предприятия, но Reap подало кассационную жалобу, и Верховный суд полностью отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.

Во второй раз окружной суд вынес решение в пользу Reap, и решение в течение определенного срока не было обжаловано.

Иск связан с ранее рассмотренным гражданским делом, в котором компания Reverta, правопреемник обязательств и прав Parex banka, пыталась взыскать с двух бывших владельцев банка 85,5 миллиона евро.

Суд рассмотрел иск по существу и оценил размер компенсации убытков, причиненных истцу в связи со сделками, заключенными между сторонами и связанными лицами.

В 2010 году Reverta обосновала иск к Каргину и Красовицкому тем, что они как члены правления банка не выполняли своих обязанностей добросовестных и бережливых собственников. А именно, в период с 1 января 1995 года по 5 декабря 2008 года между Parex banka и двумя его собственниками, а также связанными с ними лицами и близкими родственниками был заключен ряд сделок, не соответствующих рыночным правилам. По данным Reverta, эти сделки позволяли бывшим членам правления зарабатывать на жизнь за счет банка. Reverta потребовала взыскать у Каргина и Красовицкого 85 465 375 евро по 14 заключенным депозитным и кредитным договорам.

В 2016 году палата гражданских дел Верховного суда частично удовлетворила иск Reverta в апелляционной инстанции, взыскав с Каргина и Красовицкого в пользу Reverta 4 284 792 евро и судебные издержки в размере 230 550, всего 4 515 342 евро. Иск о возмещении убытков в размере 81 180 583 евро был тогда отклонен. Бывшие владельцы банка обжаловали это решение, но Сенат решил не изменять приговор ВС.

Вечером 10 ноября 2008 года тогдашний министр финансов Атис Слактерис, тогдашний президент Hipotēku banka Инесис Фейферис и Каргин подписали соглашение, которое предусматривало перенятие контрольного пакета акций Parex banka, попавшего в затруднительное положение из-за международного финансового кризиса, в собственность Hipoteku Banka. За эти акции Каргину и Красовицкому было выплачено по одному лату. Позднее государство приобрело и остальные акции банка.

Общая государственная помощь бывшему Parex Bankа достигла 1,7 млрд евро, из которых возмещено менее половины.

В августе 2010 года активы Parex banka были переданы вновь созданному Citadele banka. В мае 2012 года Parex banka начал работать под названием Reverta, и у него была отозвана банковская лицензия.

В 2017 году было принято решение начать ликвидацию Reverta и был подписан договор с компанией Gelvora и литовской Gelvora о продаже кредитного портфеля.

Согласно плану реструктуризации, деятельность Reverta должна была быть прекращена к концу 2017 года. В целях обеспечения продолжения судебного разбирательства, инициированного Reverta, и развития оставшихся активов Агентство приватизации в ноябре 2017 года учредило дочернюю компанию Reap, которая прекратит свою деятельность после завершения судебного разбирательства.