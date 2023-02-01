Вся одежда в крови. В Болдерае мужчина напал на сожительницу

В воскресенье днем, 29 января сотрудники Рижской полиции самоуправления получили вызов в Болдераю - женщине позвонила дочь и сообщила, что сожитель избивает ее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прибыв на указанный адрес, стражи порядка встретили женщину, у которой на груди была рана, а вся одежда - в крови. Вместе с потерпевшей полицейские зашли в квартиру. В комнате на кровати сидел сожитель женщины.

Выяснилось, что они уже пятый день вместе распивают алкогольные напитки.

Во время разговора мужчина пояснил, что ничего страшного не произошло и что его подруга сама упала и получила травмы. В свою очередь, женщина рассказала, что сожитель избил ее кулаками. В то же время она не смогла объяснить, откуда на грудной клетке рана.

Учитывая обстоятельства случившегося, на место вызвали скорую. Посла осмотра медики приняли решение пострадавшую госпитализировать.

На указанный адрес также прибыли сотрудники Государственной полиции, которые проведут расследование и оценят степень тяжести полученных травм.