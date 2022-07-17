Второй день фестиваля Positivus: к медикам доставлены пять человек
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Риге на Луцавсале в эти дни проходит популярный музыкальный фестиваль Positivus. 16 июля, по итогам второго дня мероприятия, госпитализированы пять человек.

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Один человек после медицинского осмотра отказался от госпитализации, сообщила агентству LETA представитель Службы скорой медицинской помощи Илзе Упите.

Никто из пострадавших серьезно не пострадал, а дежурившие на фестивале медики оценили ситуацию в субботу как относительно спокойную. После первого дня Positivus врачи сообщили, что серьезных травм и серьезных осложнений на мероприятии не было.

Впервые фестиваль Positivus был проведен в 2007 году. До 2019 года он проходил в Салацгриве, после чего не проводился из-за пандемии Сovid-19. В этом году мероприятие впервые принимает Рига. Positivus-2022 проводится в зоне отдыха острова Луцавсала. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты теперь продолжаются не весь день.

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