Вторую неделю продолжаются поиски пропавшего в Британии гражданина Латвии

Зиемельский учсток Рижского регионального управления полиции разыскивает Яниса Биллертса (1990 г.р.), который 12 ноября пропал в Великобритании (Бристоль).

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По информации полиции, мужчина должен был прилететь в Ригу 15 ноября, однако он не появился. У Яниса могут быть проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, немного полный. Волосы короткие, светлые, глаза серо-голубые, носит очки.

Был одет: черная зимняя куртка, темно-синие джинсы, темные ботинки. При себе был серый рюкзак.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085921 или 110.





Foto: Valsts policija



