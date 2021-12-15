Вторые сутки растет число попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Во вторник, 14 декабря, пограничники предотвратили уже 83 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы по сравнению с 56 в понедельник, сообщили в Государственной пограничной охране.

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"Последние дни мы провели в напряженном режиме", - отметил глава Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс, добавив, что в Литве и Польше попыток незаконно пересечь границу было гораздо меньше. Пуятс допускает, что Латвия могла стать той страной, против которой гибридная атака в последнее время велась наиболее интенсивно.

"Сложно прогнозировать, какое количество людей будет направляться к границе, однако пограничная служба совместно с Национальными вооруженными силами и Национальной комиссией по безопасности презентовали план действий. Будем действовать в соответствии с ситуацией", - отметил глава пограничной службы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3058 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 92 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 444 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.