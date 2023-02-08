VUGD ликвидировала пожар на заводе дронов в Марупе
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В среду, 8 февраля, пожарным удалось ликвидировать пожар в здании по производству беспилотных летательных аппаратов компании Edge Autonomy в Марупе.

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В 13.30 пожарные закончили работу на месте происшествия, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Как сообщалось, вызов на пожар поступил во вторник около трех часов дня.

К семи часам вечера пожарные локализовали распространение пламени, а сегодня продолжались работы по разбору конструкций.

В целом в двухэтажном промышленном здании выгорело 600 квадратных метров, а также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

В больницу были доставлены двое пострадавших в пожаре, одному человеку помощь оказана на месте происшествия.

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