VUGD: жители все чаще просят снять с деревьев застрявшие дроны

Государственная пожарно-спасательная служба в последнее время стала все чаще получать звонки от жителей, которые просят помочь снять с деревьев, крыш зданий и различных строительных конструкций дроны.

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Звонящие указывают, что застрявший беспилотный аппарат может угрожать безопасности окружающих, однако, прибыв на указанный адрес, спасатели зачастую констатируют, что это не так. "Напоминаем, что главная задача Государственной пожарно-спасательной службы - спасать жизни людей. И может сложиться ситуация, что пока спасатели помогают достать дрон, их помощь может потребоваться для спасения человека", - указывают в VUGD.

Требования к использованию дронов оговорены в правилах Кабинета министров Nr.368 от 13 августа 2019 года "Порядок полетов беспилотных воздушных судов и других летательных аппаратов".

Для безопасности полетов и окружающих жителей призывают использовать для полетов места вдали от деревьев, построек и конструкций, за которые дроны могут зацепиться. В свою очередь, если это произошло, просят обращаться за помощью к специалистам — альпинистам или арбористам, которые помогут снять летательный аппарат с высоты.

На номер 112 жителей призывают звонить, когда есть угроза для жизни (пожар, необходима медицинская помощь, чувствуется запах газа, ДТП, ЧП на воде, на железной дороге, на рабочем месте, произошло обрушение здания, найдено химическое вещество или подозрительный предмет, получена подозрительная посылка).