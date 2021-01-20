Выдача Кайминьша по запросу Генпрокуратуры затягивается

Комиссия Сейма по мандатам и заявлениям с октября прошлого года, когда получила запрос от Генпрокуратуры о выдаче независимого депутата Артуса Кайминьша для возбуждения уголовного дела, не может подготовить этот вопрос к рассмотрению на заседании парламента.

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Из-за нехватки времени комиссия не приняла решение во вторник, пообещав продолжить заседание, когда удастся согласовать участие всех приглашенных сторон. Именно по этой причине решение этого вопроса затягивается.

В то же время несколько депутатов хотели выяснить, не является ли это дело политическим заказом, как утверждает и сам Кайминьш. В октябре прошлого года прокуратура обратилась в Сейм с требованием выдать Кайминьша для уголовного преследования за фальсификацию бухгалтерских документов, так как были получены соответствующие доказательства — о фальсификации документов ООО Al De Media с использованием других лиц.

Как отмечает Latvijas avize, речь идет о сделках созданного Кайминьшем видеоблога Sunu buda с ООО Al De Media. Задержка Сейма с выдачей Кайминьша для уголовного преследования может повлиять на ход расследования — до принятия Сеймом решения прокурор не может выдвинуть обвинение и произвести дальнейшие процессуальные действия.