Выдавая себя за банковских служащих, мошенники уже в этом году выманили у жителей Латгалии более 18 000 евро

Только за первые две недели января мошенники, выдававшие себя за банковских служащих, выманили у жителей Латгалии более 18 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист Управления Латгальского региона Государственной полиции Ласма Курсите.

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С 1 по 12 января у жителей Даугавпилса, а также Резекне и Аугшдаугавского края было похищено более 18 000 евро. По фактам мошенничества возбуждены уголовные процессы, ведется расследование.

По словам Курсите, в этом году в Государственную полицию поступило четыре заявления о случаях мошенничества с финансовыми средствами. Хотя большая часть населения внимательна и не подвергается мошенническим действиям, можно заметить, что личная информация все еще выманивается у жителей.

6 января в Даугавпилсский участок поступило заявление от женщины 1952 года рождения, у которой человек, выдав себя за сотрудника банка, выманил 4200 евро.

В понедельник, 10 января, в аналогичной ситуаци оказался житель Даугавпилса 1977 года рождения, у которого сотрудники подставного банка украли 9649 евро.

6 января в Даугавпилсский район поступило заявление от мужчины 1986 года рождения, который 10 августа 2021 года вложил финансовые средства в инвестиционные платформы. В данном случае было установлено, что у человека были выманены 4117 евро.

С неприятной ситуацией столкнулась и жительница Илзескалнской волости Резекненского района, которой мошенники отправили ссылку на поддельный сайт, визуально напоминающий сайт DPD Latvija, подделали данные платежной карты, что привело к краже 107 евро.

Государственная полиция напоминает, что самый надежный способ проверить, является ли звонящий мошенником, — это попросить человека предоставить информацию на латышском языке. Мошенники часто не знают латышского языка и сразу обрывают разговор, что свидетельствует о том, что целью звонившего было выманивание денежных средств.

Однако преступники придумывают новые способы получения денег незаконным путем. Государственная призывает граждан не быть чрезмерно доверчивыми, защищать свою личную информацию, никому не раскрывать данные доступа к банковским счетам по телефону или в письменной форме, не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах, и критически оценивать любую полученную информацию.

Если номер звонящего неизвестен, необходимо соблюдать осторожность во время разговора и не разглашать личную информацию. Если телефонные мошенники торопятся и призывают вас к быстрым необдуманным решениям, то разговор следует заканчивать.

В случаях мошенничества с финансовыми средствами полиция рекомендует немедленно обратиться в банк, а также написать заявление в полицию в электронном виде без электронной подписи на портале www.latvija.lv или в электронном виде с электронной подписью, прислав на адрес pasts@vp.gov.lv.

В свою очередь, информацию о рисках о различных подозрительных действиях в Интернете можно отправить в полицию для проверки в мобильном приложении Mana drošība.