Выдавая себя за представителей банка, преступники выманили у мужчины 6000 евро

В Риге преступники, выдававшие себя за представителей Luminor Bank, украли у мужчины 6000 евро. В последние дни поступила информация о восьми латвийцах, ставших жертвами подставных банковских служащих, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Полиция предупреждает общественность о том, что мошенники рассылают жителям электронные письма от имени Luminor, требуя ссылку на поддельную страницу интернет-банкинга.

1 февраля поступило заявление от мужчины из Земгальского района Риги, который сообщил, что с его счета были сняты 6000 евро. Он перешел по ссылке, присланной в письме, и ввел данные Smart-ID. В полицию также обращались жители, которые сообщали о подобных письмах, но не были попались на уловки мошенников.

Отправка различных мошеннических электронных писем с целью выманивания банковских реквизитов, в том числе от имени других компаний, учреждений и предприятий, является обычным явлением. Преступники также имитируют элементы визуального оформления сайтов кредитных учреждений или компаний, чтобы завоевать доверие.

В полиции отмечают, что в таких случаях адрес электронной почты, с которого было отправлено мошенническое письмо, не совпадает с официальным адресом электронной почты компании. Также адреса мошеннических сайтов не совпадают с адресами официальных сайтов компаний.

Мошеннические телефонные звонки также становятся все более распространенными: аферисты выдают себя за банковских служащих и заявляют о незаконной деятельности на банковских счетах, что приводит к выманиванию данных доступа к счетам.

На этой неделе в течение четырех дней, с 31 января по 3 февраля, уже поступила информация от восьми латвийцев, пострадавших от мошенников, выдававших себя за банковских служащих.

Полиция вновь призывает граждан быть осторожными, защищать свои личные данные и данные банковских счетов, не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах, и критически оценивать любую полученную информацию!

В случаях мошенничества можно сообщить об этом, обратившись в ближайшее отделение Государственной полиции или подав заявление в электронном виде на портале Latvija.lv.