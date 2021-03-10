Выдавая себя за сотрудников банка, мошенники выманили более 27 000 евро

Несмотря на предостережения Государственной полиции быть ответственными и не сообщать данные доступа к интернет-банку, по-прежнему поступают заявления от жителей, у которых со счетов были похищены денежные средства.

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Во вторник, 9 марта участок "Браса" Рижского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что у некой жительницы со счета пропали 9 000 евро. Позже выяснилось, что пострадавший звонил мошенник, который представился работником банка Swedbank и сообщил, что со счетом женщины производились незаконные действия. Чтобы их прекратить, она должна подключиться к своему Smart ID.

Информацию об аналогичном случае 5 марта получил и Рижский земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции. Некая женщина получила звонок от человека, который говорил на русском языке, тоже представился работником Swedbank и сообщил, что со счетом женщины происходят незаконные операции. Чтобы их прекратить, нужно назвать номер банковской карты. В результате со счета женщины пропали 2085 евро.

В свою очередь, 4 марта участок полиции" Тейка" получил заявление от жительницы, о том, что 2 марта она стала жертвой мошенницы. Незнакомка также представился сотрудницей банка, рассказала "легенду", в результате чего со счета пропали 16 148 евро.

Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и ни в коем случае не раскрывать незнакомцам информацию, которая позволит получить доступ ко счету. Ни банки, ни государственные учреждения никогда не запрашивают такую информацию. То, что во время звонка высвечивается латвийский номер или даже название государственного учреждения, не значит, что звонят действительно из Латвии.

В случае если с вашего счета таким образом были похищены деньги, полиция просит незамедлительно связаться со своим банком, а также обращаться с заявлением в полицию.