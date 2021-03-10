Выдавая себя за сотрудников банка, мошенники выманили более 27 000 евро
Foto: Shutterstock

Несмотря на предостережения Государственной полиции быть ответственными и не сообщать данные доступа к интернет-банку, по-прежнему поступают заявления от жителей, у которых со счетов были похищены денежные средства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во вторник, 9 марта участок "Браса" Рижского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что у некой жительницы со счета пропали 9 000 евро. Позже выяснилось, что пострадавший звонил мошенник, который представился работником банка Swedbank и сообщил, что со счетом женщины производились незаконные действия. Чтобы их прекратить, она должна подключиться к своему Smart ID.

Информацию об аналогичном случае 5 марта получил и Рижский земгальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции. Некая женщина получила звонок от человека, который говорил на русском языке, тоже представился работником Swedbank и сообщил, что со счетом женщины происходят незаконные операции. Чтобы их прекратить, нужно назвать номер банковской карты. В результате со счета женщины пропали 2085 евро.

В свою очередь, 4 марта участок полиции" Тейка" получил заявление от жительницы, о том, что 2 марта она стала жертвой мошенницы. Незнакомка также представился сотрудницей банка, рассказала "легенду", в результате чего со счета пропали 16 148 евро.

Государственная полиция призывает жителей быть внимательными и ни в коем случае не раскрывать незнакомцам информацию, которая позволит получить доступ ко счету. Ни банки, ни государственные учреждения никогда не запрашивают такую информацию. То, что во время звонка высвечивается латвийский номер или даже название государственного учреждения, не значит, что звонят действительно из Латвии.

В случае если с вашего счета таким образом были похищены деньги, полиция просит незамедлительно связаться со своим банком, а также обращаться с заявлением в полицию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€