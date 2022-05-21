Выезд на трассу Рижского марафона авто с 83-летним водителем: спецслужба заинтересовалась инцидентом

В конце прошлой недели во время Рижского марафона на трассу выехала машина, которой управлял дезориентированный пожилой мужчина 1939 года рождения. Игнорируя дорожные знаки и полицию, он пытался проехать через поток бегунов еще 50 метров. Это происшествие привлекло внимание Службы государственной безопасности, обсудившей инцидент с организаторами мероприятия. А в полиции в связи с произошедшим, возможно, начата служебная проверка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы можем подтвердить, что дело попало в поле зрения Службы госбезопасности. Обращаем внимание, что инцидент не связан с террористической угрозой, поскольку у причастного лица не было мотива для нападения. В то же время этот случай подтверждает важность безопасности и показывает, что нужно совершенствовать требования безопасности к широко посещаемым мероприятиям" — пояснила порталу Delfi Служба госбезопасности (СГБ).

СГБ сейчас осуществляет сбор и анализ информации о ходе мероприятия с целью выявления недостатков в обеспечении мер безопасности в соответствии со своей компетенцией. Запланирована встреча представителей СГБ с организаторами Рижского марафона, на которой будет обсуждена конкретная ситуация и даны рекомендации по дальнейшему предотвращению рисков.

За безопасность мероприятия отвечала Государственная полиция, ей также помогала Рижская муниципальная полиция. Государственная полиция не прокомментировала инцидент порталу Delfi в течение недели, однако неофициально известно, что, возможно, начата служебная проверка.

Урок на следующие годы

Организаторы марафона отметили, что инцидент не должен остаться без внимания.

"Рижский марафон Rimi уже много лет успешно сотрудничает с Государственной полицией в обеспечении безопасности. Считаем, что вклад полиции и других учреждений, вовлеченных в обеспечение безопасности, неоценим — разрабатываемый в сотрудничестве со службами план безопасности включает в себя очень большую амплитуду рисков и механизмов действий. Однако воскресное проишествие, хотя и было предотвращено без оказания влияния на ход мероприятия, не должно остаться без внимание. Инцидент стал четким уроком на следующие годы и напоминанием о том, как важно все тщательно учитывать, планируя мероприятия", — сказал порталу Delfi представитель Рижского марафона Rimi Инесе Кикуле.

В свою очередь, опытный велосипедист и организатор гонок Иго Япиньш в беседе с Delfi говорит, что таких случаев, когда машина случайно или намеренно въезжает в толпу конкурентов в городе, в его жизни еще не было. Япиньш считает этот случай неудачным стечением обстоятельств со счастливым концом, указывая на то, что такая ситуация точно не должна повторяться.

Самое непонятное, считает Япиньш — то, что водитель смог проехать мимо полиции.

Япиньш рассказал, что на велосоревнованиях, которые проходили в Риге, такой ситуации никогда не было, организаторам в сотрудничестве с полицией всегда удавалось оградить маршрут от возможных выездов на трассу автотранспорта.

В то же время Япиньш скептически относится к идее физического ограждения трассы. По его словам, люди способны игнорировать знаки и заборы.

Латвийскому телевидению удалось зафиксировать вхождение в толпу водителя 1939 года рождения — вот как это было: