Выговор и замечания. В связи с делом Русиньша наказаны несколько полицейских
Foto: DELFI (Nordegren)

В ходе проверки и дисциплинарного расследования в Госполиции к нескольким должностным лицам, связанным с делом Леона Русиньша, применены дисциплинарные взыскания, сообщили порталу Delfi в полиции.

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В пресс-релизе Госполиции говорится, что некоторые сотрудники Восточноземгальского участка Земгальского регионального управления Госполиции при рассмотрении заявлений о действиях Русиньша и проведении розыскных мероприятий в ряде случаев действовали непрофессионально, в том числе недостаточно активно вели розыск.

Проверка также показала, что должностные лица не смогли своевременно проанализировать и увидеть закономерности в незаконных действиях Русиньша. К пяти полицейским применены дисциплинарные взыскания, а в руководстве участка произошли кадровые перестановки.

Ранее уже сообщалось, что в ходе служебной проверки и дисциплинарного расследования рассматривалась ответственность начальника Восточноземгальского участка Роланда Берзиньша, который получил выговор. С 1 сентября начальником участка назначена майор Эвита Галвиня, которая служит в полиции 27 лет и имеет достаточный опыт следственной работы, а Берзиньш будет ее заместителем и начальником отдела реагирования.

Также в результате проверки выявлены потенциальные нарушения в действиях двух прокуроров, которыми займется комиссия по аттестации прокуроров.

16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось. Сейчас Русиньш объявлен в международный розыск.

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