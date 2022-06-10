Выпавший из окна мужчина в реанимации, раненная женщина уже выписана из больницы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Как уже сообщалось, в ночь на субботу в Лиепае, в микрорайоне Зеленая роща при загадочных обстоятельствах была ранена женщина, а под окнами полиция нашла выпавшего с пятого этажа мужчину.

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По данным "Куреземес вардс", полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии. В Лиепайской региональной больнице пояснили, что пострадавшую женщину уже выписали из медучреждения, а мужчина с травмами до сих пор находится в реанимации.

Врачи описывают его состояние как тяжелое, но стабильное. Впереди у него несколько операций, которые будут выполняться в несколько этапов.

По предварительной информации, между пострадавшими произошел конфликт.

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