Выплата зарплат в конвертах в индустрии красоты: VID просит начать уголовное преследование

В марте Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) направило в прокуратуру по налоговым и таможенным вопросам уголовный процесс в отношении четырех человек за выплату зарплат в конвертах на сумму более трех миллионов евро.

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В службе поясняют, что выплата заработной платы, не отраженная в бухгалтерском учете, была произведена без уплаты подоходного налога с жителей и без внесения обязательных отчислений государственного социального страхования, была произведена в компании индустрии красоты, что нанесло значительный ущерб в государственный бюджет.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компания за время своей хозяйственной деятельности с января 2017 года по март 2019 года выплатила работникам не отраженную в бухгалтерском учете заработную плату в размере 3,7 млн ​​евро, а также уклонилась от уплаты налогов на сумму почти три миллиона евро.

В рамках уголовного процесса возбуждено два процесса о применении к юридическим лицам средств принудительного воздействия, а также наложено шесть арестов на имущество физических лиц, а именно на доли капитала и недвижимое имущество, принадлежащее компаниям.

Уголовный процесс предполагает, что должно быть начато уголовное преследование по признакам состава преступлений, предусмотренных 1-й частью 217-й статьи и 2-й частью 218-й статьи Уголовного закона — нарушение правил оплаты труда и уклонение от уплаты налогов.

В соответствии с Уголовно-процессуальным законом ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока оно не будет признано виновным в совершении уголовного преступления в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.