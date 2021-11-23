Вышедший в Стокгольм паром Baltic Queen из-за поломки вернулся в порт

В понедельник вечером вышедший из Таллинна в Стокгольм паром Baltic Queen вынужден был через пару часов повернуть из-за поломки двигателя обратно в порт Таллинна.

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Как сообщила пресс-служба судовладельческой компании Tallink Grup, неполадка была в системе управления одного из главных двигателей. Решение вернуться обратно в порт было принято в связи с тем, что для прохода в узких местах требуется иметь в рабочем состоянии оба двигателя.

Пассажирская служба Tallink оказывает находящимся на борту людям всяческую помощь и занимается решением возможных проблем.

Вопрос, будет ли обслуживать на этой неделе следующие рейсы на линии Таллинн — Стокгольм паром Baltic Queen или его заменит теплоход Victoria I, выяснится после того, как специалисты выяснят масштаб поломки и объем необходимых ремонтных работ.