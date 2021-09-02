Вышел из дома и не вернулся. Полиция разыскивает мужчину
Foto: LETA

Добельский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивает Гирта Лоренца (1994 г.р.), который 24 августа в 10 часов утра вышел из своего дома и пропал.

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Приметы мужчины: рост 184 см, среднего телосложения, темно-коричневые волосы, без бороды и усов. Был одет в серую футболку, ярко-синий свитер, шорты, на ногах - короткие черные носки, черно-белая обувь с надписью Adidas.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба звонить в полицию по номерам: 63702228, 63702222, 27729944 или 110.

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