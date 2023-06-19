Вышел из дома и не вернулся: полиция разыскивает пожилого мужчину
Foto: Valsts policija

Северокурземский участок Управления Госполиции Курземского региона разыскивает пропавшего мужчину 1950 года рождения. Арвид Руньгевицс вышел из дома на улице Католю в Вентспилсе в 10:00 19 июня и с тех пор не возвращался.

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Приметы: высокий рост, полное телосложение.

Был одет в темную спортивную кофту с капюшоном и темные спортивные штаны.
Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по телефону 110.

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