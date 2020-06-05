Высокопоставленный работник банка подозревается в мошенничестве на 100 000 евро

Госполиция готовит обвинение в отношении бывшего высокопоставленного работника банка в мошеннической сделке в размере 100 000 евро. Потерпевшей стороной в деле признано латвийское предприятие.

Бывший банковский работник злоупотребил доверием клиента и получил от представителя предприятия подписи под залоговым договором. Затем он ввел сотрудников предприятия в заблуждение относительно содержания этого договора, который без ведома "залогодателя" был использован как обеспечение кредита, выданного предприятию, частично принадлежащему гражданской жене подозреваемого. Кредит не был возвращен, а банк взыскал долг со счетов обманутого предприятия.

Кредит был перечислен компании, зарегистрированной в соседней стране, а затем снят со счета наличными. Банк прекратил трудовые отношения с подозреваемым еще до начала уголовного процесса. Дело передано для начала уголовного преследования прокуратуре по экономическим и финансовым преступлениям.