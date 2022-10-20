Выявлены мошенники, торгующие поддельными лекарствами

В интернете на различных сомнительных, а также визуально вполне солидных сайтах можно купить не только пищевые добавки, но и сильнодействующие препараты. Однако они могут быть опасны для жизни, поскольку иногда вообще не содержат нужного вещества. И эта форма мошенничества быстро распространяется.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Объем мирового рынка поддельных лекарств оценивается в 200 млрд долларов США (200,5 млрд евро) и растет быстрее, чем рынок легальных фармацевтических препаратов. Подделываются как незапатентованные лекарства, так и оригинальные препараты, говорит врач Петерис Апинис.

Как отмечает Diena, подделки бывают разные, например, лекарства могут не содержать оригинальных ингредиентов. Часто подделываются активные вещества: их производят нелегальные компании с использованием другого сырья или другого пути синтеза, но могут быть фальсифицированы и вспомогательные вещества, кроме того, лекарства могут содержать неконтролируемые примеси.

Апинис предупреждает: встречаются поддельные медикаменты вообще без действующего вещества или с неправильным его количеством. В Восточной Европе распространены подделки в виде поддельной упаковки или сертификатов, связанных с анализом активных веществ, вспомогательных веществ и конечных продуктов. В богатых странах чаще всего подделывают дорогие лекарства, предназначенные для обеспечения качественного образа жизни, а в развивающихся странах — лекарства, необходимые для выживания: против малярии, антибиотики против инфекций и химиотерапевтические препараты против ВИЧ/СПИДа.

В ходе антиконтрафактной операции Pangea X, проведенной Интерполом в 94 странах в июне этого года, за неделю было изъято 7800 нелегальных и неправильно маркированных лекарств и товаров медицинского назначения. Всего было обнаружено более 3 млн единиц: от поддельных тестов на Covid-19 до опасных таблеток. Стоимость конфискованного товара достигла 11 млн долларов США (11,005 млн евро). Правоохранительные органы изучили более 4000 веб-сайтов, в основном те, которые рекламировались в социальных сетях и чатах.