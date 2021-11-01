Взорвавший свою машину водитель арестован

В отношения водителя, взорвавшего свой автомобиль в Гулбенском крае и ранившего таким образом двух полицейских, суд избрал меру пресечения — арест.

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Согласно предварительному расследованию, водитель действовал осознанно. Его мотивы еще выясняются, однако известно, что первоначально он пояснил, что таким образом выразил свой протест против Covid-19 и вакцинации, из-за которых у него были проблемы.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

По факту нападения на представителя власти или должного лица, повлекшего тяжкие телесные повреждения или другие серьезные последствия, начат уголовный процесс. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до десяти лет. Расследование продолжается.

Кроме того, мужчине придется заплатить максимальный штраф за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности - 2000 евро.

Как сообщалось, в ночь на 30 октября в ходе патрулирования во время комендантского часа в Гулбенском крае сотрудники Видземского регионального управления Госполиции остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Цель была узнать, почему водитель находится не дома. Когда стражи порядка подошли к машине, водитель через узкую щелку в окне протянул свои документы, после чего сразу закрыл окно. Когда полицейские попытались узнать, почему мужчина не дома, он перестал реагировать.

В этот момент полицейские почувствовали запах газа. В какой-то момент водитель внезапно повернулся, произвел зажигание и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, находившийся в авто. В результате взрыва полицейских отбросило от машины. Сам водитель решил воспользоваться ситуацией, подбежал к полицейской машине и попытался ее угнать. Полицейский успел вызвать подмогу. На место прибыл еще один экипаж полиции, скорая и спасатели.

Женщина- полицейская, которая находилась ближе всего к взорвавшейся машине получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу, уже выписана и продолжает лечение дома.