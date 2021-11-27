Взрыв и пожар на производстве в Олайне: погиб один человек, еще один передан медикам
Foto: LETA

В пятницу вечером в Олайне, на одном из производств произошел взрыв. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По предварительным данным, в 23.45, в одноэтажном производственном железобетонном здании ангарного типа на ул. Рупницу произошел взрыв технологической установки, в результате чего в помещении возник пожар и сильное задымление.

На месте происшествия найдено тело одного погибшего. Один человек эвакуирован из здания, еще один пострадавший передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работали 36 спасателей, а также прибыло 4 автоцистерны, автоподъемник и спецтехника для работы с химическими веществами. В 01.34 пожар удалось локализовать. На данный момент известно, что горел ангар и химическое вещество на площади 144 квадратных метра.

На месте происшествия продолжаются работы. Информация передана Государственной службе окружающей среды.

На ул. Рупницу в Олайне расположены несколько крупных химических производств. На каком из них произошло ЧП, пока не сообщается.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе