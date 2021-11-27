Взрыв и пожар на производстве в Олайне: погиб один человек, еще один передан медикам

В пятницу вечером в Олайне, на одном из производств произошел взрыв. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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По предварительным данным, в 23.45, в одноэтажном производственном железобетонном здании ангарного типа на ул. Рупницу произошел взрыв технологической установки, в результате чего в помещении возник пожар и сильное задымление.

На месте происшествия найдено тело одного погибшего. Один человек эвакуирован из здания, еще один пострадавший передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работали 36 спасателей, а также прибыло 4 автоцистерны, автоподъемник и спецтехника для работы с химическими веществами. В 01.34 пожар удалось локализовать. На данный момент известно, что горел ангар и химическое вещество на площади 144 квадратных метра.

На месте происшествия продолжаются работы. Информация передана Государственной службе окружающей среды.

На ул. Рупницу в Олайне расположены несколько крупных химических производств. На каком из них произошло ЧП, пока не сообщается.