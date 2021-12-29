Взрыв на Мелнсила: дума не помогла, а RNP по-прежнему берет плату за обслуживание

В прошлом году в ночь с 30 на 31 декабря в жилом доме на улице Мелнсила 2, в Риге, произошел взрыв. Жильцы остались без квартир, а что будет с полуразрушенном зданием в будущем - неизвестно, сообщает Rus.LSM.lv.

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Летом этого года бывшая жительница дома Инга Розенфелде с мужем жила в контейнере без отопления и электричества. Лишь осенью после получения страховки за взорванную квартиру супруги смогли выплатить кредит за нее банку и купить небольшой вагончик за Ригой. От старой квартиры и вещей у Инги не осталось почти ничего.

"Если сразу после взрыва Стакис сказал, что будет помогать, и комиссия была создана, то потом пошли только бумаги. Мы писали, может, квартиру в аренду дадут, мы работаем в Риге. Но это они отписались на четыре листа бумаги, что такой-то и такой-то пункт, дом можно восстановить, и потому им не надо нам эту квартиру предоставлять", — заявила женщина.

Однако самоуправление все же предложило компенсацию в 10 000 евро на ремонт квартиры, но семья от нее отказалась, поскольку ремонтировать нечего. Инге помогли коллеги — они скинулись ей на автомобиль, чтобы женщина смогла ездить из Плаканциемса в Ригу, незнакомые люди пожертвовали ей вещи и деньги. Был даже школьник, который переслал ей 4 евро в качестве пожертвования.

"И я думаю: как интересно — школьник отдает свои последние 4 евро, а Рижская дума…не знаю, что Рижская дума думает. Они же как семья, должны заботиться о своих людях", — говорит Инга Розефелде.

В доме на улице Мелнсила — 12 квартир, о помощи попросили не все, подтвердила исполняющая обязанности начальника управления обслуживания Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Инесе Воркуле. По ее словам, один человек получил в аренду квартиру в социальном доме, одному было выплачено пособие на реновацию жилья, а одному человеку было отказано в компенсации из-за несоответствия заявления правилам самоуправления.

Как пишет Rus.LSM.lv, решение о сносе или восстановлении дома должны принять жильцы, но единого мнения пока нет. Кроме того, люди ждут выводов полиции. Однако следствие затянулось из-за смены следователя.

"До сих пор не определен очаг взрыва, хотя пожарные определили, что на третьем этаже. Чувство, что дело лежало, материал собирали", — отметил бывший жилец дома Айгарс Стафецкис.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила, что следствие продолжается, однако более подробных комментариев стражи порядка пока предоставить не могут.

Тем временем, жильцам по-прежнему приходят счета за квартиру, поскольку Rīgas namu pārvaldnieks собирает деньги за обслуживание и накопления на ремонт. При том, что дом за забором, с кого-то берут 40 евро, а с кого-то и 80 евро. Жильцы уверяют, что они отказались от накоплений еще в марте.