Взрыв на железной дороге в Даугавпилсе: пострадали два человека (ДОПОЛНЕНО)
Foto: Publicitātes foto

В результате взрыва, произошедшего на железной дороге в Даугавпилсе в минувшую среду, пострадали два человека. О ЧП проинфомировано региональное отделение Государственной трудовой инспекции.

По словам представителя Госинспекции Яниса Бутанса, официальной информации о состоянии здоровья пострадавших в их распоряжении пока нет. Он также пока воздержался от комментариев относительно обстоятельств ЧП и не стал называть предприятие, работники которого пострадали при взрыве.

При этом в Государственной пожарно-спасательной службе заявили, что спасатели на место происшествия не выезжали.

Представитель предприятия Latvijas dzelzceļš Элла Петермане пояснила, что ЧП произошло во время работ с кислородным баллоном, который взорвался. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Однако известно, что один уже выписан, а второй продолжает лечение.

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LETA

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LETA
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