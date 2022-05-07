Взрыв под Бауской: мужчина получил ожоги, женщина госпитализирована в шоковом состоянии

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 5 мая в Бауский участок полиции поступил сигнал о возможной утечке газа в одном из частных домов Иецавы.

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На место происшествия прибыли спасатели, полиция и медики. Через некоторое время в доме прогремел взрыв, в результате которого обрушилась внешняя стена, дымоход и окна. Кроме того, в помещениях загорелись бытовые вещи.

Как отмечают в полиции, с места происшествия в больницу доставлен пострадавший мужчина (1966 г.р.), у которого констатировали ожоги, а также женщину (1930 г.р.) в шоковом состоянии. По делу начат уголовный процесс.