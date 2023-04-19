Взрыв в Агенскалнсе: прошло три года, Рижская дума так и не получила заключение экспертов

Рижская дума до сих пор не получила заключение экспертов о взрыве газа в жилом доме на улице Мелнсила 2, в Агенскалнсе. Трагедия произошла два года назад. Об этом в среду в передаче "Утренняя панорама" сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Как сообщалось, пострадавшие жильцы дома обратились в Рижской городской суд с иском против Рижской думы, требуя отремонтировать здание. Рассмотрение дела еще не началось, так как суд запросил дополнительные документы.

В передаче Мартиньш Стакис не ответил на вопрос, какими могут быть действия со стороны самоуправления. Он подчеркнул, что дума может действовать только в рамках закона и что они по-прежнему ждут заключение экспертов. "До тех пор, пока нет заключения, сложно проводить какие-либо работы", — добавил мэр.

Пострадавшие владельцы квартир дома на ул. Мелнсила хотят, чтобы Рижская дума оценила свою ответственность и заняла конкретную позицию, так как до сих пор на все письма РД отвечала одним предложением, отказываясь брать на себя какую-либо ответственность, пока идет расследование.

Как сообщал Delfi, в ночь на 31 декабря 2020 года в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила 2 трехэтажном доме прогремел взрыв, начался пожар. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв.м. Один человек погиб и шестеро получили ранения.

Главная версия, которая рассматривается в рамках начатого уголовного процесса — взрыв газового баллона, однако, при этом не исключаются и другие версии.