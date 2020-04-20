Взрыв в Резекне: повреждено несколько машин, на месте ЧП работает полиция

В понедельник утром в Резекне, у дома номер 101 по аллее Атбривошанас произошел взрыв. В пресс-центре Резекненского самоуправления пояснили, что в результате ЧП поврежден микроавтобус, а также еще несколько машин и стена многоквартирного дома.

На месте происшествия работает полиция. Жильцов дома около 08.00 попросили тепло одеться и покинуть квартиры. Все жильцы на данный момент эвакуированы. Данных о том, что в результате взрыва кто-то пострадал, пока нет.

Возле места ЧП также дежурят специалисты Государственной пожарно-спасательной службы.

Пресс-секретарь Резекненской краевой думы Карлис Поздняков сообщил, что взрыв микроавтобуса произошел возле жилого дома с 50 квартирами. Всего в доме задекларированы 79 жителей. С утра полиция обратилась в самоуправление с просьбой обеспечить автобус, где могли бы находиться эвакуированные жильцы.

"Мы обеспечили автобус, которым воспользовались трое жителей, их отвезли в Резекненскую среднюю школу номер 3, где директор угостила их теплым чаем, кофе и закусками. На данный момент все жильцы эвакуированного дома уже покинули школу", — отметил Поздняков.