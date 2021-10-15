Взрыв во время нейтрализации боеприпасов: командира подразделения НВС будут судить за халатность

В сентябре 2021 года прокурор Многоотраслевой специализированной прокуратуры направил в суд уголовное дело, начатое в отношении командира одного из подразделений Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии за халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее серьезные последствия.

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Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, как командир подразделения НВС, нес ответственность за выбор и результат процедуры окончательного обезвреживания взрывчатых веществ. В апреле 2019 года он и два оператора по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов прибыли на место обезвреживания взрывоопасных предметов, где было решено нейтрализовать 45 кг взрывчатых веществ путем возгорания.

В материалах дела указывается, что обвиняемый поместил взрывчатку в специально предназначенную для этого яму, взял лист бумаги, положил его сбоку от взрывчатки и поджег. Вскоре после этого произошло возгорание и взрыв боеприпасов.

Два оператора, ответственных за нейтрализацию взрывчатки, находились в это время в 8-13 метрах от ямы без средств защиты, требуемых законом (бронежилеты, каски и защитные очки). В результате взрыва они получили тяжелые ранения.

Следствие пришло к выводу, что военнослужащий халатно выполнял свои служебные обязанности, а именно не оценил и не выбрал способ обезвреживания взрывчатых веществ, соответствующий типу обезвреживаемого взрывчатого вещества, не соблюдал правила техники безопасности, а также не обеспечил полную защиту членов группы по нейтрализации взрывчатых веществ.

Обвиняемый привлечен к уголовной ответственности в соответствии с частью второй статьи 342 Уголовного закона Латвии. Дело будет рассмотрено в суде Курземского района Риги.