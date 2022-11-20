"Яндекс" подозревают в проведении незаконной аэрофотосъемки Латвии

В последние годы российский поисковый сервис "Яндекс" пополнил свои карты качественными 360-градусными фотографиями, сделанными с воздуха во многих местах Латвии. Некоторые кадры могли быть сделаны с нарушением ограничений, сообщает программа LTV de facto.

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Виртуальные 3D-туры по популярным достопримечательностям не уникальны. Однако "Яндекс" снял их на новом уровне. На опубликованных на "Яндекс-карте" фотографиях, сделанных с высоты 100-200 метров, можно увидеть не только железнодорожные узлы, мосты, гидроэлектростанции и вышки связи. По всей Риге сделано около 50 аэрофотоснимков, еще больше представлено кадров Даугавпилса.

"К сожалению, у ведомства недостаточно информации, чтобы четко указать, какие технические средства использовались для съемки этих фотографий. Поэтому нельзя подтвердить или опровергнуть, выполнены ли указанные в регламенте требования", — сообщил Илмарс Озолс, начальник отдела безопасности полетов беспилотных летательных аппаратов (САА) Агентства гражданской авиации.

Ни сам "Яндекс", ни представители российского интернет-ресурса, не обращались в САА за получением специального разрешения на работу авиации, что требуется для пилотируемого самолета. "Яндекс" также не зарегистрировал в регистре беспилотные летательные аппараты или дроны.

Агентство допускает, что кто-то мог передать эти изображения "Яндексу". Но не исключено, что фотографии размещались пользователями" Яндекса". А наиболее достоверная версия — это использование беспилотника.

Озолс поясняет, что на высоте до 120 метров, что является общим пределом для дронов, нет особых требований, чтобы сделать снимок. Но есть и другие правила, которым нужно следовать, например - защите частной жизни, коммерческой тайны и объектов критической инфраструктуры.

Начальник подразделения беспилотной авиации САА полагает, что, по крайней мере, на некоторых фотографиях, размещенных на "Яндексе", требования могут быть нарушены: "Например, возле аэропортов Риги и Лиепаи действует ограничение в радиусе пяти километров, где запрещены полеты, а еще большая территория имеет ограничение по высоте 50 метров".

"Яндекс" — крупнейшее интернет-издание в России. В марте этого года в санкционный список Евросоюза попал генеральный директор "Яндекса" Тигран Худавердян. В июне попал под санкции и соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож.

Известно, что "Яндекс" передает данные российским сервисам по запросу. Например, в 2020 году компания сообщила, что за полгода получила от российских властей более 15 000 запросов о пользователях, и в 84% случаев "Яндекс" предоставил данные на них.

"Яндекс" начал создавать панорамы с высоты птичьего полета в 2012 году с Санкт-Петербурга. Через 10 лет вся западная часть России была покрыта такими 360-градусными панорамами. Съемки также проводились над Белорусью, Крымом, Казахстаном, Грузией, Турцией. Множество мест выкладывали сами пользователи "Яндекса".

В письменном ответе "Яндекса" передаче de facto отмечается, что аэрофотоснимки Латвии сделаны пользователями сервиса.

"Яндекс Карты", как и аналогичные картографические сервисы, дают возможность людям из многих стран размещать свои панорамные фотографии на наших картах. Мы проверяем фотографии на предмет разжигания ненависти, нарушения частной жизни и других социальных норм. Мы тоже можем удалить фотографии по требованию закона", — сообщила пресс-служба "Яндекса".

На "Яндекс-карте" можно найти всего несколько панорамных фото стран Евросоюза, если не учитывать Латвию, где, вероятно, проходила трехлетняя фотокампания (в 2019, 2020, 2021 годах). Кроме того, все фотографии, сделанные в Латвии, - одинаково хорошего качества.

Аэрофотосъемка объектов инфраструктуры, которые раньше считались развлечением, после начала войны в Украине стала поводом смотреть на нее критически. Программа напоминает, что в Латвии особенно активна российская военная разведка. И тем, кого в Латвии обвиняют в шпионаже на Россию, по мнению de facto, давали задание сфотографировать объекты латвийской инфраструктуры — вышки, склады, железную дорогу.

В письменном комментарии Служба государственной безопасности (СГБ) упоминает, что при планировании диверсий или терактов против объектов государственной важности, сначала собирается детальная информация, в том числе киносъемка и фотосъемка. Но изображения на "Яндекс-картах" не слишком качественные, полагают в СГБ.

"СГБ оценил фотографии на "Яндекс-карте", на них нет возможности подробно рассмотреть инфраструктуру, важную для национальной безопасности и национальной обороны", - отметили в службе.