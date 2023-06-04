Югла: на перекрестке сбита женщина; полиция просит отозваться свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 30 мая, в 12.20, в Риге, на ул. Вангажу 19: в это время автомобиль Dacia Duster, который ехал по направлению от улицы Гаркалнес, на перекрестке с улицей Мурьяну во время маневра левого поворота совершил наезд на женщину.
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Полиция просит отозваться очевидцев дорожного инцидента, а также водителей, у которых могла сохраниться запись видеорегистратора. Информацию о ДТП просят сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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