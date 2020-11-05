Югла: найдено тело мужчины, на нем почти не было одежды

В минувшую среду на огородах в микрорайоне Югла было найдено тело мужчины средних лет. Как отмечает Degpunktā, изначально по ряду признаков можно было предположить, что человек подвергся нападению.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тело обнаружили в среду, на тропинке за гаражами в самом конце улицы Мурьяну. На мужчине снизу не было никакой одежды, поэтому местные жители обеспокоились, что произошло нападение.

Однако появились предположения и о том, что, вероятно, человек долгое время пил и не смог нормально одеться. Причиной смерти также называют несчастный случай. Версию о насильственной смерти пока отрицает и полиция.

"Госполиция подтверждает, что на ул. Мурьяну найдено тело мужчины без видимых телесных повреждений. Личность мужчины установлена. Как обычно бывает в таких случаях, выясняются обстоятельства и начат уголовный процесс. Тело мужчины направлено на экспертизу", — пояснили в пресс-центре полиции.