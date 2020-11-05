Югла: найдено тело мужчины, на нем почти не было одежды
Foto: Policija

В минувшую среду на огородах в микрорайоне Югла было найдено тело мужчины средних лет. Как отмечает Degpunktā, изначально по ряду признаков можно было предположить, что человек подвергся нападению.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тело обнаружили в среду, на тропинке за гаражами в самом конце улицы Мурьяну. На мужчине снизу не было никакой одежды, поэтому местные жители обеспокоились, что произошло нападение.

Однако появились предположения и о том, что, вероятно, человек долгое время пил и не смог нормально одеться. Причиной смерти также называют несчастный случай. Версию о насильственной смерти пока отрицает и полиция.

"Госполиция подтверждает, что на ул. Мурьяну найдено тело мужчины без видимых телесных повреждений. Личность мужчины установлена. Как обычно бывает в таких случаях, выясняются обстоятельства и начат уголовный процесс. Тело мужчины направлено на экспертизу", — пояснили в пресс-центре полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны